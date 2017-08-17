أمن وقضاء
17 آب 2017 - 06:53
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شكوى من والد الطفلة مشلب: نقيب الاطباء ارتكب مخالفات في قضية ابنتي

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شكوى من والد الطفلة مشلب: نقيب الاطباء ارتكب مخالفات في قضية ابنتي
تقدم والد الطفلة صوفي مشلب بشكوى أمام نقابة الاطباء طالبا إحالة نقيب الاطباء ريمون صايغ الى المجلس التأديبي لارتكابه مخالفات مسلكية  في قضية طفلته.
 
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