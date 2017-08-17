أمن وقضاء
17 آب 2017 - 06:53
17/08/2017 06:53:59
شكوى من والد الطفلة مشلب: نقيب الاطباء ارتكب مخالفات في قضية ابنتي
شكوى من والد الطفلة مشلب...
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس التأديبي, ريمون صايغ, نقيب الاطباء,الطفلة مشلب,شكوى من والد الطفلة مشلب...
LBCI News Lebanon
تقدم والد الطفلة صوفي مشلب بشكوى أمام نقابة الاطباء طالبا إحالة نقيب الاطباء ريمون صايغ الى المجلس التأديبي لارتكابه مخالفات مسلكية في قضية طفلته.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
الطفلة مشلب
نقيب الاطباء
ريمون صايغ
المجلس التأديبي
إقرأ أيضاً