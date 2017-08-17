هذا سبب مغادرة الجراح جلسة مجلس الوزراء غاضبا...

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كشفت مصادر مطلعة للـ LBCI أن الخلاف الذي حصل داخل جلسة مجلس الوزراء هو على خلفية البند المتعلق بطلب سلفة خزينة لأوجيرو بقيمة 225 مليار ليرة.وقد عمد بعض الوزراء إلى المطالبة بإيضاحات تتعلق بهذا الموضوع، فاعتبر الوزير جمال الجراح أن في بعض هذا الكلام إساءة له ما دفعه إلى مغادرة الجلسة وتضامن معه معين الوزير معين المرعبي.وأرجأ مجلس الوزراء القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو ما أدى إلى غضب الوزير الجراح، وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة.يذكر ان الجراح والمرعبي كانا قد غادرا الجلسة وتبعهما الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس لإعادتهما، ليلحق بهم الوزير جان اوغاسبيان والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير.