لا تسلكوا هذا الشارع...مساء غد

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان أنه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بحفريات في منطقة كورنيش المزرعة شارع أبو شاكر قرب جامع عبد الناصر، وذلك من الساعة 23.00 من تاريخ 18/8/2017 ولغاية صباح اليوم التالي.علما أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور على مسرب واحد من الطريق.لذا، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.