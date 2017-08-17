بالصور - أوراق عادية تتحول إلى دولارات...هل وقعتم ضحيتهما؟

توقيف شخصين بجرم احتيال وإيهام المواطنين بتحويل أوراق عادية إلى دولارات أميركية

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LBCI News Lebanon

تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المشتبه بهما ع. ج. (مواليد عام 1970، لبناني) و و. ج. (مواليد عام 1973، لبنانية) بناءً على معلومات توافرت حول قيام شخصين بأعمال إحتيالية، داخل أحد الفنادق في شارع الحمراء – بيروت، وذلك من خلال خداع المواطنين بقدرتهم على تحويل الاوراق السوداء إلى أوراق نقدية من فئة المئة دولار أميركي، مستخدمين أدوات ومواد متعدّدة لهذه الغاية.

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وتم ضبط المواد التي تستخدم في عمليات الغش والتزوير، وهي عبارة عن: أوراق سوداء حجم فئة المئة دولار، مواد سائلة، مادة Frenaler Cort، حقنات "Syringe"، جهاز كوي الشعر "Fair"، شفرة "كاتر"، قفازات طبية، وغيرها من المواد...

وأحيلا مع المضبوطات إلى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.