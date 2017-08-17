إطلاق النار على مجمع اليوسف بمخيم عين الحلوة...وإصابة عنصر من القوى الامنية

ماذا جرى في الشارع الفوقاني بمخيم عين الحلوة؟

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LBCI News Lebanon

أطلق بلال العرقوب النار على مجمع اليوسف بالشارع الفوقاني بمخيم عين الحلوة والتي تتواجد فيه القوى الامنية، مما ادى الى إصابة عنصر منها.

وقامت القوى الامنية بالرد على مصادر النار وتجرى معالجة الوضع.