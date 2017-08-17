راقب النساء من منزله وقام بتصويرهنّ عاريات...

إحدى النساء إدّعت ضدّه بجرم التحرّش

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LBCI News Lebanon

ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ جارها في السكن: ه. س. (مواليد عام 1976، لبناني)، بجرم تهديد بالقتل وتحرّش وتعرّض للآداب العامة، وبأنه يقوم منذ مدّة بمضايقتها والتحرّش بها لفظياً ومن خلال إيحاءات جنسية، بالإضافة الى تجرّوئه على طرق باب منزلها الزوجي ليلاً.

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وباستماع إفادة المدعى عليه، أنكر ما نُسب إليه، وعُثر في منزله على منظار ليلي وحاسوب محمول وهاتف خلوي يحتويان على مشاهد – كان قد التقطها في أوقاتٍ سابقة من منزله- لنساء شبه عاريات داخل منازلهن تجاورنه في السكن.

كما تبيّن انه من أصحاب السوابق، إذ كان موقوفاً لمدة سنة ونصف السنة بجرم محاولة قتل.

وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.