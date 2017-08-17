أمن وقضاء
17 آب 2017 - 13:07
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توقيف شبكة تنتمي لداعش...تهرب الاشخاص بين لبنان وسوريا

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توقيف شعبة المعلومات لشبكة تنتمي الى داعش في وادي خالد, اعاد توجيه الانظار الى الخلايا النائمة لهذا التنظيم.
الشبكة المؤلفة من عدة اشخاص بين لبنان وسوريا تعمل لصالح داعش, مهمتها تهريب الاشخاص بين لبنان وسوريا. 
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