أمن وقضاء 17 آب 2017 - 13:07 17/08/2017 13:07:48 توقيف شبكة تنتمي لداعش...تهرب الاشخاص بين لبنان وسوريا

الشبكة مؤلفة من عدة اشخاص بين لبنان وسوريا

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LBCI News Lebanon

توقيف شعبة المعلومات لشبكة تنتمي الى داعش في وادي خالد, اعاد توجيه الانظار الى الخلايا النائمة لهذا التنظيم.

الشبكة المؤلفة من عدة اشخاص بين لبنان وسوريا تعمل لصالح داعش, مهمتها تهريب الاشخاص بين لبنان وسوريا. الإعلان