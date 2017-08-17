توضيح من الأمن العام...هذا ما حصل مع أحد المواطنين في المديرية

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أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان أنه عطفا على ما تم تداوله حول إستدعاء أحد المواطنين إلى المديرية والإدعاء بتعرّضه لما سمي "التهديد بالقتل داخل مؤسسة رسمية"، يهم المديرية أن توضح ما يلي:بتاريخ 17/8/2017 وعلى خلفية متابعة ملف تفكيك شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، تم استدعاء أحد المواطنين إلى المديرية العامة للأمن العام للإستماع إليه حول بعض المعطيات التي وردت في الملف لا سيما علاقته وارتباطه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأحد أفراد الشبكة المذكورة.علما أن الإستماع إليه تم وفقا للأصول، ولم يتم التطرّق إلى الشق المتعلّق بمدوناته السياسية رغم تعرضه فيها لبعض الشخصيات الرسمية التي يعود لها أمر طلب الملاحقة أمام القضاء المختص من عدمه.