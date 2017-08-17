بالأسماء - قتيل و8 جرحى إثر الإشتباكات في عين الحلوة

ماذا يجري في عين الحلوة؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,عين الحلوة,ماذا يجري في عين الحلوة؟

LBCI News Lebanon

توفي نجل بلال العرقوب ​الشاب عبيدة العرقوب وأصيب 8 أشخاص إثر الاشتباكات في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة.

وارتفعت حدة الاشتباكات في المخيم حيث تم استخدام القذائف الصاروخية وخصوصا في الشارع الفوقاني بين القوة المشتركة ومجموعة بلال العرقوب، وتسمع أصوات قذائف الـ "أر بي جي" الصاروخية والقنابل مصحوبة بإطلاق نار كثيف.

الإعلان

من جهتها، دعت القيادة السياسية الفلسطينية بعد اجتماع طارئ لها لوقف الاشتباكات رحمة بالمواطنين ولمنع توسع الاشتباكات ومنع وقوع اضرار جديدة.

والجرحى هم:

1- روحي يحيى سلامه

2- اسماعيل محمد أبو جاموس

3- محمد يونس جمعه

4- أيمن رميض الفارس

5- محمد جمال شاهين

6- أبو علي طلال

7- يوسف أبو عرقوب وهو ضمن مجموعة بلال بدر

8- احمد حسنين

وكان قد أطلق بلال العرقوب النار على مجمع اليوسف بالشارع الفوقاني بمخيم عين الحلوة والتي تتواجد فيه القوى الامنية، مما ادى الى إصابة عنصر منها.





