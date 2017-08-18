في جبيل...يزوّر الرخص والهويات وجوازات السفر

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ضبطت المديرية العامة لأمن الدولة، وبعد رصد تحركات أحد الأشخاص المشبوهين في جبيل، بالجرم المشهود بتهمة تزوير رخص وبطاقات هويات وبيانات قيد وجوازات سفر وكافة المستندات الرسمية المعمول بها في الدولة السورية.وفي التحقيق معه، إعترف الموقوف خليل م. بإنجاز مئات المعاملات بمعاونة ثلاث شركاء سوريين، ونقل المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد الذين يريدون الإستحصال على مستندات رسمية مزورة، وإرسالها بواسطة الحاسوب والهواتف الخلوية، إلى عميل مقيم في تركيا، والذي يتولى بدوره مهمة إنجاز وتزوير تلك المستندات بشكل محترف.بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تم توقيف المتهم وضبطت في حوزته عشرات المستندات، ويتم العمل على إحضار شركاء له بجرم التزوير.