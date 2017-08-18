الحريري عرض مع قائد الجيش ومدير الاستخبارات الأوضاع

استنكر الرئيس سعد الحريري الجرائم الإرهابية التي وقعت أمس في إسبانيا، وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "أشد الاستنكار وكامل التضامن مع إسبانيا وشعبها في وجه الإرهاب الأعمى في برشلونة".
هذا، واجتمع الحريري ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني منصور وعرض معهما الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في البقاع الشمالي، في ضوء الإجراءات التي ينفذها الجيش لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
والتقى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ثم منسق الحكومة لدى الأمم المتحدة العميد الركن مالك شمص