الحريري عرض مع قائد الجيش ومدير الاستخبارات الأوضاع

الحريري عرض مع قائد الجيش ومدير المخابرات الأوضاع الأمنية واستنكر الجرائم الإرهابية في اسبانيا

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LBCI News Lebanon

استنكر الرئيس سعد الحريري الجرائم الإرهابية التي وقعت أمس في إسبانيا، وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "أشد الاستنكار وكامل التضامن مع إسبانيا وشعبها في وجه الإرهاب الأعمى في برشلونة ".



هذا، واجتمع الحريري ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني منصور وعرض معهما الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في البقاع الشمالي، في ضوء الإجراءات التي ينفذها الجيش لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة .

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