الاعتداء على تمثال السيدة العذراء في يانوح... ووفد من أفقا زار المطران عون معتذراً

أعلنت أمانة سرّ مطرانية جبيل المارونية البيان الآتي أنه على أثر التعدّي الذي حصل مساء البارحة الخميس من بعض الشبّان على تمثال السيدة العذراء في بلدة يانوح - جبيل، قام وفد من أهالي بلدتي لاسا و أفقا برئاسة رئيس بلدية أفقا سمير زعيتر ورئيس بلدية لاسا السابق محمّد محمود المقداد بزيارة راعي الأبرشية المطران ميشال عون في دار المطرانية في عمشيت بحضور رئيس بلدية يانوح ملكان البعيني، وقدّموا إعتذاراً وشجباً عمّا قام به بعض الشبان من تعدّيات معنوية طاولت شخص السيدة العذراء في باحة كنيسة السيدة – يانوح.

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وقد أكّد الوفد إستنكاره لهذه الأعمال الصبيانية التي لا تمتّ إلى أصالة أهل المنطقة وعيشهم المشترك بأي صلة متعهدّين لسيادة مطران الأبرشية بإتخاذ كل التدابير والاجراءات العملية والقانونية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البعيدة عن روح الإلفة والمحبّة التي تجمع أهل المنطقة خصوصاً وبلاد جبيل عموماً.

بدوره ،شكر المطران عون رئيس البلدية والوفد المرافق على الموقف الوطني الجامع وعلى شجبه لهذه الأعمال التي تبقى في إطار التصرفات الفردية مشدّداً على الإرادة الدائمة للاستمرار في حمل رسالة العيش المشترك والسلام والوفاق بين أبناء القرى والبلدات الجبيلية لأية طائفة انتموا والمحافظة على هذا النموذج الذي عاشته بلاد جبيل منذ مئات السنين.