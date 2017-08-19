توقيف 43 سوريا كانوا داخل " بيك آب " محمل بأقفاص بلاستيكية...

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 18/8/2017 ، في محلة بشامون ، المدارس، سائق "بيك آب" نوع هيونداي، ويدعى :ع. ح. (مواليد عام 1990، لبناني) للاشتباه به، لافتة الى أنه بتفتيش الآلية المحملة باقفاص بلاستيكية فارغة، تبين وجود 43 شخصاً سورياً من بينهم نساء واطفال على متنها، كانوا قد دخلوا الى لبنان خلسة وذلك ليل تاريخ 17/8/2017 سيراً على الاقدام من محلة جديدة يابوس.كما اتضح انه كان يتم نقلهم الى محلة الكولا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 75 و100 دولار اميركي عن الشخص الواحد.واشارت الى أنهم سلّموا مع الآلية الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.