الصليب الاحمر على جهوزية تامة لمواكبة تطورات جرود راس بعلبك والقاع

الصليب الأحمر اللبناني يواكب الأعمال العسكرية

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LBCI News Lebanon

أعلن الصليب الأحمر اللبناني مواكبة الأعمال العسكرية في جرود راس بعلبك والقاع التي انطلقت صباح اليوم السبت 19 آب.

وكان الصليب الأحمر اللبناني وتطبيقا لخططه الاستباقية قد وضع منذ عدة أيام 45 سيارة متنوعة من سيارات إسعاف ذات دفع رباعي وسيارات عادية وسيارة لتنسيق الاتصالات مدعمة بما يقارب 175 مسعفا ينتشرون في مواقع متقدمة في اللبوة وراس بعلبك والقاع لتلبية النداءات وإخلاء المصابين إلى المستشفيات بحسب ما تقتضيه الحالة، كما وأن مراكز نقل الدم في الصليب الأحمر اللبناني هي على جهوزية لتلبية الطلب على وحدات الدم عند الحاجة، إضافة إلى ذلك فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني كافة أجهزته في جهوزية تامة لمواكبة التطورات.