أمن وقضاء
19 آب 2017 - 09:38
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سارق بطاقات تشريج بقبضة القوى الامنية

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سارق بطاقات تشريج بقبضة القوى الامنية
إنتشرت منذ أيام على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة شخص مجهول الهوية يقوم بسرقة بطاقات تشريج بطريقة احتيالية من محال لبيع الأجهزة الخلوية في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان.

نتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه في محلة برج البراجنة بتاريخ 17/08/2017 ، وهو: م . ح . ( مواليد عام 1981، سوري).
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وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على ارتكاب حوالي 10 عمليات سرقة بطريقة احتيالية لبطاقات تشريج خلوية من محال تجارية.

لذلك طلبت قوى الامن من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال احتيالية مماثلة في بيروت وجبل لبنان الاتصال بالمفرزة المذكورة على الرقم: 292923/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.  
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