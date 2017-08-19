اشتباكات عنيفة في عين الحلوة...وسقوط قتيل

مخيم عين الحلوة يشهد محاولة لحسم الأوضاع العسكرية

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة يشهد مخيم عين الحلوة محاولة لحسم الأوضاع العسكرية فيه وتحديداً في حي الطيري الذي كان معقلاً لبلال بدر،وتحول من محاولة الحسم الأخيرة إلى معقل لبلال العرقوب وهو أيضاً من الإسلاميين المتشددين.