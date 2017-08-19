أمن وقضاء
19 آب 2017 - 12:39
19/08/2017 12:39:00
اشتباكات عنيفة في عين الحلوة...وسقوط قتيل
مخيم عين الحلوة يشهد محاولة لحسم الأوضاع العسكرية
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LBCI News Lebanon
مرة جديدة يشهد مخيم عين الحلوة محاولة لحسم الأوضاع العسكرية فيه وتحديداً في حي الطيري الذي كان معقلاً لبلال بدر،وتحول من محاولة الحسم الأخيرة إلى معقل لبلال العرقوب وهو أيضاً من الإسلاميين المتشددين.
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