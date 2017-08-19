أمن وقضاء
19 آب 2017 - 12:39
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اشتباكات عنيفة في عين الحلوة...وسقوط قتيل

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مرة جديدة يشهد مخيم عين الحلوة محاولة لحسم الأوضاع العسكرية فيه وتحديداً في حي الطيري الذي كان معقلاً لبلال بدر،وتحول من محاولة الحسم الأخيرة إلى معقل لبلال العرقوب وهو أيضاً من الإسلاميين المتشددين.
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