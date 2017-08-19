القيادة الفلسطينية: للتثبيت الفوري لوقف إطلاق النار وتعزيز القوة المشتركة

الإعلان

عقدت القيادة السياسية الفلسطينية لمنطقة صيدا، اجتماعا طارئا في مقر قيادة القوة المشتركة، في اطار لقاءاتها المفتوحة لمعالجة الأحداث في مخيم عين الحلوة.وأصدرت بيانا شددت فيه "على التثبيت الفوري لوقف اطلاق النار، وتعزيزالقوة المشتركة وإعادتها إلى مواقعها السابقة، والتأكيد على العمل الفلسطيني المشترك".وأكدت رفضها ل"العبث بأمن المخيم واستقرارة، أو الاساءة إلى العلاقة الأخوية الفلسطينية- اللبنانية"، مشددة على "ملاحقة وتسليم المعتدين إلى القوة المشتركة."وختمت بالتأكيد "على متابعة ما اتفق عليه بالقيادة السياسية الموحدة".