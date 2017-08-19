أمن وقضاء
19 آب 2017 - 16:36
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رغم اعلان وقف اطلاق النار...وتيرة القصف تتصاعد في عين الحلوة

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رغم اعلان وقف اطلاق النار...وتيرة القصف تتصاعد في عين الحلوة
تصاعدت وتيرة القصف الصاروخي ونيران الرشاشات الثقيلة بين فتح والقوة المشتركة ومجموعات بلال بدر وبلال العرقوب في حي الطيرة، بالرغم من الاعلان عن وقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة. 
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