أمن وقضاء
19 آب 2017 - 16:36
19/08/2017 16:36:59
رغم اعلان وقف اطلاق النار...وتيرة القصف تتصاعد في عين الحلوة
وتيرة القصف الصاروخي تتصاعد
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LBCI News Lebanon
تصاعدت وتيرة القصف الصاروخي ونيران الرشاشات الثقيلة بين فتح والقوة المشتركة ومجموعات بلال بدر وبلال العرقوب في حي الطيرة، بالرغم من الاعلان عن وقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة.
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