بالتفاصيل - تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

وقف إطلاق النار في المخيم

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LBCI News Lebanon

نجحت الاتصالات الفلسطينية واللبنانية الوطنية والاسلامية في التوافق على تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات ليلا عنيفة جرت بين حركة فتح والقوة المشتركة من جهة ومجموعتي الناشطين الاسلاميين بلال بدر وبلال العرقوب.

وادت الاشتباكات الى سقوط قتيلين هما أحمد الفارس وسعيد الداوود، ونحو سبعة جرحى في محصلة اولية غير نهائية.

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ولوحظ ان حدة الاشتباكات تراجعت منذ ساعة تقريبا ليسود الهدوء التام الان.

وكان قد سبق الاعلان عن تثبيت لوقف النار تشكيل لجنة للمتابعة والعمل على سحب المسلحين من الشوارع.