من اعتدى على الزميل فارس الجميل وسط الاوتوستراد؟

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تعرض الزميل فارس الجميَل مساء السبت الفائت لاعتداء بالضرب من مجهولين على أوتوستراد الجديدة في طريق عودته الى منزله.فعند وصوله بسيارته الى اشارة غاليري خباز، فوجئ الجميل كسائر العابرين بموكب سيارات يحتفل بمناسبة اجتماعية ويسير بطريقة هستيرية،وحاول احد افراد الموكب دفع الجمّيل يسارا للاصطدام بالحاجز الوسطي للاوتوستراد، فما كان منه الا ان صرخ في وجهه واكمل طريقه، عندها عمد هذا الشخص الى الترجل من سيارته على الاشارة التالية عند تقاطع الجديدة، وهجم مع حوالى 20 شخصا من افراد الموكب على الزميل الجميّل واعتدوا عليه بالضرب والشتائم والاهانات والتهديد قبل ان يكملوا طريقهم امام صدمة العابرين على الاوتوستراد.وقد لحق بهم الجميَل الى الاوتوستراد الساحلي وتمكن في منطقة الزلقا من التقاط صور للموكب ولرقم سيارة احد المعتدين، ثم توجه الى فصيلة درك الجديدة حيث تقدم بدعوى قضائية طالبا توقيف المعتدين عليه بعدما باتت هوية احدهم معروفة، علما ان نقطة الاعتداء خاضعة لمراقبة غرفة التحكم المروري وفيها عدة مؤسسات مراقبة بالكاميرات.