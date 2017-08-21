لبناني كان سيفجر طائرة اماراتية...وما علاقة آلة فرم اللحمة في احباط العملية؟

الإعلان

كشف الوزير نهاد المشنوق أنه تم احباط عملية تفجير طائرة على خطوط "طيران الإتحاد" الإماراتية كانت متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي، وكان سينفذها انتحاري لبناني من آل خياط من الشمال.وفي التفاصيل، تم كشف العملية بسبب زيادة بالوزن في إحدى الحقائب المفخّخة حين أخرجت آلة لفرم اللحمة منها، وكان مخطّطاً أن تنفجر بعد 20 دقيقة من إقلاع طائرة الإمارات.واوضح المشنوق ان العملية كانت رسالة إلى الإمارات وكان على متن الطائرة 120 لبنانيا.وفي سياق متصل، كشف المشنوق أن شعبة المعلومات في عهد اللواء عثمان كان لها دور في ملاحقة تفجير المترو في بروكسل.ولفت المشنوق الى أن عدد اللبنانيين الملتحقين بالإرهابيين في سوريا أقل من 300.وشدد المشنوق، انه ورغم الحصار المالي، قوى الأمن مستمرة في تحمل مسؤولياتها الوطنية رغم وجود طرف سياسي "زعلان" بما هو غير مبرر.وعن عملية فجر الجرود، كشف المشنوق أن قوى الأمن وضعت 14000 عنصر و700 ضابط بتصرّف الجيش رغم أنه لم يطلب مساعدة من أحد.