أمن وقضاء
21 آب 2017 - 08:42
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متطوعو الدفاع المدني يساندون الجيش...

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متطوعو الدفاع المدني يساندون الجيش...
أعلن متطوعو الدفاع المدني المعتصمون امام السفارة الفرنسية تعليق اعتصامهم والالتحاق بمراكزهم ومساندة الجيش، "بما ان نداء الوطن والمواطن اعلى وارقى وأشرف من اي متطلبات اخرى".

وسينظم المتطوعون حملات تبرع بالدم لصالح جرحى الجيش.
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