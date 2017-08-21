متطوعو الدفاع المدني يساندون الجيش...

حملات تبرع بالدم لصالح جرحى الجيش

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LBCI News Lebanon

أعلن متطوعو الدفاع المدني المعتصمون امام السفارة الفرنسية تعليق اعتصامهم والالتحاق بمراكزهم ومساندة الجيش، "بما ان نداء الوطن والمواطن اعلى وارقى وأشرف من اي متطلبات اخرى".



وسينظم المتطوعون حملات تبرع بالدم لصالح جرحى الجيش.