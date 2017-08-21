وافق على تنفيذ عملية انتحارية في لبنان...من هو؟

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أوقفت إستخبارات الجيش اللبناني عبد الرحمن محمد الموسى الملقب بخطّاب من مواليد ٢٠٠٠ المقيبلة - وادي خالد والمتهم بالتواصل مع تنظيم داعش, إذ كان ينوي الذهاب الى سوريا للقتال, بعدما تواصل مع المدعو " ابو عمر " (امير المهاجرين) في الرقة الذي دعاه الى المواظبة على الصلاة والالتزام دينيا لكي يكون محضّرا لأي عمل.وبعدما فشِلَ في تحضير هوية ٍ سورية ومبلغ ٍ من المال للانتقال الى سوريا، وافق على تنفيذ عملية انتحارية ضد احد مراكز الجيش او اي هدف يختاره التنظيم بعد تحديد المكان والتوقيت المناسبين، قبل أن يتم توقيفه وتسليمه الى القضاء المختص