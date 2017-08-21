اطلق النار واصاب شخصين فكانت له قوى الامن بالمرصاد

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حصل اشكال، في الساعة 22.30 من تاريخ 20/8/2017 في محلة حي السلم، بين المواطنين (ع. ر. مواليد عام 1983) و(م. ك. مواليد عام 1990) على خلفية ركن عربة خضار​، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة .وعلى الاثر، أطلق الاول النار من مسدس حربي في اتجاه الثاني، واصابه في زنده الايسر، إضافة الى اصابة شخص في زنده الايمن صودف مروره في المحلة، ويدعى (م. ع. مواليد 1997، سوري).ونقل المصابان الى احدى المستشفيات للمعالجة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.وفورا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف الفاعل في المحلة المذكورة، وتم ضبط المسدس الذي استخدم في الحادثة.