أمن وقضاء
21 آب 2017 - 18:54
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بالصورة - اللبناني الذي خطط لتفجير طائرة متجهة من استراليا الى الامارات

كان على متنها حوالي 400 مسافر بينهم 120 لبنانيا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامارات, استراليا, طائرة, الارهاب,داعش,كان على متنها حوالي 400 مسافر بينهم 120 لبنانيا...
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بالصورة - اللبناني الذي خطط لتفجير طائرة متجهة من استراليا الى الامارات
نشرت قوى الامن الداخلي عبر حسابها الخاص على تويتر صورة الارهابي اللبناني الذي أوقفته شعبة المعلومات والذي خطط لتفجير طائرة متجهة من استراليا الى الامارات وكان على متنها حوالي 400 مسافر بينهم 120 لبنانيا.
 
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