أمن وقضاء 21 آب 2017 - 18:54 21/08/2017 18:54:39 بالصورة - اللبناني الذي خطط لتفجير طائرة متجهة من استراليا الى الامارات

كان على متنها حوالي 400 مسافر بينهم 120 لبنانيا...

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LBCI News Lebanon

نشرت قوى الامن الداخلي عبر حسابها الخاص على تويتر صورة الارهابي اللبناني الذي أوقفته شعبة المعلومات والذي خطط لتفجير طائرة متجهة من استراليا الى الامارات وكان على متنها حوالي 400 مسافر بينهم 120 لبنانيا. الإعلان