بالفيديو- اشكال وتضارب بالعصي على اوتوستراد جونيه

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاشكال وقع على اوتوستراد جونيه- بيروت بين سائقي باص، تطور الى اشكال بالعصي.



وقد عمد احد السائقين الى تجاوز الباص الاخر بطريقة جنونية على اوتوستراد جونيه، ما اثار غضب الاخر وتطور الامر الى اشكال.



وفي التفاصيل، تعرض سائق الباص خالد مصطفى العكاري للضرب على يد 3 سوريين يعملون عند اللبناني ج.ا والذي يملك احد الباصات.

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واصيب العكاري بكسر في يده.



وتم ضبط الباص في مفرزة سير جديده فيما فر السوريون الثلاثة.



ورفض السائق اللبناني الادعاء على هؤلاء خوفا من التعرض الى اي اشكال جديد.