مروّج عملة مزيفة... هل وقعتم ضحية أعماله؟

اوقف أثناء ترويجه عملة مزيفة

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LBCI News Lebanon



أعلنت قوى الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 18/08/2017 أوقف عناصر مخفر مجد المعوش في وحدة الدرك الاقليمي، المدعو ح. ي. ( مواليد عام 1958، لبناني) في أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الشوف.



لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ــــ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 280087/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."