هل وقعتم ضحية نشله؟

وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات النشل على متن دراجة آلية صغيرة الحجم في مناطق مختلفة من المتن وبيروت.

وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 20/08/2017 في محلة النبعة، وهو: ك. ع. ( مواليد عام 1982، لبناني).

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وضبط بحوزته، في أثناء قيادته دراجته الآلية نوع آدرس، هاتف خلوي آيفون مسروق ومبلغ من المال.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكاب حوالي 14 عملية نشل وسرقة في مناطق: الطريق البحرية، الدورة الاوتوستراد قرب مدينة الملاهي والكرنتينا، وأنه يقوم بإنفاق الأموال المسروقة على شراء المخدرات.

وقد تبين أنه يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

وتطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.