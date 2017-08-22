أمن وقضاء
22 آب 2017 - 16:28
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اتصالات لبنانية فلسطينية لوقف اطلاق النار وتثبيته في عين الحلوة

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اتصالات لبنانية فلسطينية لوقف اطلاق النار وتثبيته في عين الحلوة

يستمر الوضع الامني المتوتر في مخيم عين الحلوة متأرجحا بين الهدوء الحذر والهدوء الهش بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار الذي خرق مرات عدة باطلاق قذائف ورشقات نارية متفرقة داخل حي الطيرة بين الحين والاخر في الشارع الفوقاني .

 

وتوالت الخروقات خاصة بعد ظهر الثلاثاء، حيث سمع انفجار عدة قذائف في "حي الطيرة".

 
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وتكثفت الاتصالات والمساعي اللبنانية الفلسطينية بالتوازي مع الخروقات من أجل تثبيت وقف اطلاق النار.

 

وأطلقت قرابة السابعة مساء دعوات من مسجد النور في الشارع التحتاني في المخيم دعت الى التجمع امامه للانطلاق بمسيرة جماهيرية الى الشارع الفوقاني لفرض وقف اطلاق النار.

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