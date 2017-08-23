أمن وقضاء
23 آب 2017 - 08:30
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ضبط نصف كيلو من بودرة الكوكايين و 97 غ من باز الكوكايين بحوزة مطلوبين

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ضبط نصف كيلو من بودرة الكوكايين و 97 غ من باز الكوكايين بحوزة مطلوبين
ضبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي نصف كيلو من مادة بودرة الكوكايين و 97 غ من باز الكوكايين بحوزة المطلوبين "أ.ل" و"س.ع" بجرم ترويج مخدرات، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
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