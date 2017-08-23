ضبط نصف كيلو من بودرة الكوكايين و 97 غ من باز الكوكايين بحوزة مطلوبين

هذا ما ضبط بحوزتهما...

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LBCI News Lebanon

ضبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي نصف كيلو من مادة بودرة الكوكايين و 97 غ من باز الكوكايين بحوزة المطلوبين "أ.ل" و"س.ع" بجرم ترويج مخدرات، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.