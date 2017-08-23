الامن العام يوقف سورياً لإنتمائه الى تنظيم داعش...من هو؟

أوقفت المديرية العامة للامن العام السوري (ع.أ.ك)، مواليد 1994 لانتمائه الى تنظيم "داعش" الارهابي، ونشاطه لصالحه في مجال تجنيد الأشخاص وارسالهم الى سوريا للقتال في صفوفه، بحسب ما اعلنت المديرية العامة للامن العام.

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وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأنه اقتنع بفكر تنظيم "داعش" الارهابي من خلال الانتصارات التي حققها الأخير والأراضي الواسعة التي سيطر عليها، ونشط لصالحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأ العديد من القنوات والمجموعات التي تروج لفكره، وصار من خلالها يعمل على تجنيد الأشخاص تمهيدا لالتحاقهم بصفوفه.

تعرف لاحقا على أحد قياديي التنظيم المشار اليه في سوريا، وقدم أمامه البيعة، حيث عرض عليه الأخير فكرة الجهاد من لبنان بدلا من الانتقال الى أرض الخلافة، وتنفيذ عملية انتحارية ضد أحد مراكز الجيش اللبناني، فوافق صاحب العلاقة واتفقا على ان يتم تأمين حزام ناسف وتحديد الهدف المنوي ضربه الا أنه لم يتمكن من تنفيذ العملية بسبب توقيفه.

وبعد انتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.