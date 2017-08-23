اغلاق سرايا صيدا...والاشتباكات مستمرة في عين الحلوة

أُغلقت سرايا صيدا الحكومي بعد اصابة شخص برصاص القنص جراء الاشتباكات التي تدور في مخيم عين الحلوة.

هذا، واصيب عنصران من أمن الدولة صباح اليوم بالرصاص الطائش ​التي طال السراي ونقلا إلى مستشفى الهمشري للمعالجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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وتستمر حدة الاشتباكات منذ صباح اليوم في المخيم على الرغم من التوصل الى مبادرة جديدة لوقف الاشتباكات في المخيم.

واستمر التوتر طوال الليل حتى الساعة حيث يسمع في الشارع الفوقاني محور حي الصحون، حي الطيري، مفرق سوق الخضار أصوات دوي إنفجارات قوية ناجمة عن إطلاق القذائف الصاروخية وقنابل يدوية ورشقات نارية متفرقة بالإضافة إلى رصاص القنص.