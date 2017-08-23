بالارقام - هذا ما ستدفعونه اذا اردتم السفر الى الخارج

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صدر عن مدير الطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين تعميم رقمه 18/2 الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي جاء فيه:عطفا على التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني رقم 17/2 تاريخ 22/8/2017 واستنادا الى القانون الرقم 45 تاريخ 21/8/2017 تصبح رسوم الخروج للمسافرين من مطار رفيق الحريري حسب القانون الجديد كالاتي:-رسوم خروج المسافرين على الدرجة السياحية 60 الف ليرة لبنانية.-رسوم خروج المسافرين على درجة رجال الاعمال 110 الاف لبنانية.-رسوم خروج المسافرين على الدرجة الاولى 150 الف ليرة لبنانية.-رسوم خروج المسافرين على الطيران الخاص 400 الف ليرة لبنانية.يطبق هذا الجدول اعتبارا من 22/8/2017، وتبقى رسوم خروج المسافرين التي تقع ضمن شعاع يبلغ 1250 كلم من مطار رفيق الحريري من دون تغيير، وهي مطارات الاردن - سوريا - قبرص - مصر - ارمينيا - جورجيا - تركيا - مطار بغداد - مطار البصرة - مطار النجف مطار أثينا مطار اربيل مطار السليمانية.