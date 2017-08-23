أمن وقضاء
23 آب 2017 - 06:19
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بالارقام - هذا ما ستدفعونه اذا اردتم السفر الى الخارج

تصبح رسوم الخروج للمسافرين من مطار رفيق الحريري حسب القانون الجديد كالاتي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار سفر,لبنان, تصبح رسوم الخروج للمسافرين من مطار رفيق الحريري حسب القانون الجديد كالاتي...
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بالارقام - هذا ما ستدفعونه اذا اردتم السفر الى الخارج
صدر عن مدير الطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين تعميم رقمه 18/2 الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي جاء فيه:

عطفا على التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني رقم 17/2 تاريخ 22/8/2017 واستنادا الى القانون الرقم 45 تاريخ 21/8/2017 تصبح رسوم الخروج للمسافرين من مطار رفيق الحريري حسب القانون الجديد كالاتي:
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-رسوم خروج المسافرين على الدرجة السياحية 60 الف ليرة لبنانية.
-رسوم خروج المسافرين على درجة رجال الاعمال 110 الاف لبنانية.
-رسوم خروج المسافرين على الدرجة الاولى 150 الف ليرة لبنانية.
-رسوم خروج المسافرين على الطيران الخاص 400 الف ليرة لبنانية.

يطبق هذا الجدول اعتبارا من 22/8/2017، وتبقى رسوم خروج المسافرين التي تقع ضمن شعاع يبلغ 1250 كلم من مطار رفيق الحريري من دون تغيير، وهي مطارات الاردن - سوريا - قبرص - مصر - ارمينيا - جورجيا - تركيا - مطار بغداد - مطار البصرة - مطار النجف مطار أثينا مطار اربيل مطار السليمانية. 
 
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