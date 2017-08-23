هذه هي قصة الآلية التي عثر عليها حزب الله في القلمون

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عرض اليوم الاعلام الحربي صورة قال انها لعربة هامفي تابعة لفوج التدخل الاول في الجيش اللبناني في احد البساتين في القلمون، لافتا الى أن ارهابيي داعش استولوا عليها سابقا في محيط بلدة عرسال.وبحسب مصدر عسكري فقد تبين أن الصورة تعود لآلية للواء الثامن في الجيش وقد سقطت بيد جبهة النصرة في حوادث آب 2014، خاصة وان اللواء الثامن لم يعد منتشرا في هذه المنطقة من آذار 2016 .اشارة الى أنه من بعد شهر آب 2014 لم يتم الاستيلاء على أي آلية للجيش ما عدا آلية واحدة لفوج التدخل الخامس عندما هرب بها احد العناصر الى وادي عطا باواخر العام 2015 .