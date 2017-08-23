لبناني يكتشف ثغرة امنية خطيرة في شركة "أفيرا"...

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نجح الباحث في الأمن السيبيري (الالكتروني) جو بلعيس، ابن زغرتا وطالب علوم الكمبيوتر في جامعة AUT - كوسبا، في اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في احدى الخدمات التابعة لشركة "أفيرا"، صاحبة أقوى برنامج لمكافحة الفيروسات، وبعد ارسال تفاصيل الثغرة قامت الشركة بسدها وارسال مكافأة له، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.يذكر ان هذه ليست الثغرة الاولى التي يكتشفها جو، فقد كان ابلغ الشركة ذاتها عن عشر ثغرات طيلة السنوات السابقة.وكان اكتشف ايضا ثغرة خطيرة في موقع "فيسبوك"، صنفتها الشركة كأخطر 10 ثغرات لعام 2014، حيث استطاع مسح اي تعليق في الموقع.