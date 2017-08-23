أمن وقضاء 23 آب 2017 - 10:15 23/08/2017 10:15:22 عملية لقوى الامن على أوتوستراد المتن السريع...

هذا ما تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية من فعله...

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LBCI News Lebanon





_ أ. ل. ( مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغي مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

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_ س . ع. ( مواليد عام 1996، لبناني)



وضبطت بحوزتهما كمية 550 غ. من مادة بودرة الكوكايين و97 غ. من مادة باز الكوكايين، جميعها موضّبة داخل مظاريف ورقية وعلب بلاستيكية صغيرة،ومعدّة للترويج.



كما أوقفت القوة المذكورة، في المحلّة ذاتها، المدعو: _ ع. ع. ( مواليد عام 1978، لبناني)، وذلك أثناء استلامه المخدرات من الموقوفَين المذكورَين.



وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ خلاصة حكم بجرم مخدرات.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

نتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين بجرم ترويج المخدرات، وذلك على متن سيارة من نوع كيا سيراتو لون رصاصي، في محلة أوتوستراد المتن السريع، وهما:_ أ. ل. ( مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغي مذكرة توقيف بجرم مخدرات._ س . ع. ( مواليد عام 1996، لبناني)وضبطت بحوزتهما كمية 550 غ. من مادة بودرة الكوكايين و97 غ. من مادة باز الكوكايين، جميعها موضّبة داخل مظاريف ورقية وعلب بلاستيكية صغيرة،ومعدّة للترويج.كما أوقفت القوة المذكورة، في المحلّة ذاتها، المدعو: _ ع. ع. ( مواليد عام 1978، لبناني)، وذلك أثناء استلامه المخدرات من الموقوفَين المذكورَين.وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ خلاصة حكم بجرم مخدرات.والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.