هكذا قاما بتهريب عشرات الاشخاص والاطفال من سوريا الى لبنان...

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استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 23/8/2017، من توقيف 51 شخصاً سورياً بينهم 20 طفلاً دون العشر سنوات، وذلك في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.كما تم توقيف المدعوَين ع. ج. (مواليد عام 1988، سوري) و و. خ. (مواليد عام 1999، سوري) حسب أقوالهما لإقدامهما على تهريبهم الى لبنان، على متن سيارتين الأولى نوع " فان سانغيونغ" تحمل لوحتي تسجيل مزورتين، والثانية نوع " فولكس فاكن" من دونلوحات، تستخدمان في التهريب، تم ضبطهما.وسلّموا جميعاً الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على اشارة القضاء المختص.