هكذا قاما بتهريب عشرات الاشخاص والاطفال من سوريا الى لبنان...

استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 23/8/2017، من توقيف 51 شخصاً سورياً بينهم 20 طفلاً دون العشر سنوات، وذلك في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.
كما تم توقيف المدعوَين ع. ج. (مواليد عام 1988، سوري) و و. خ. (مواليد عام 1999، سوري) حسب أقوالهما لإقدامهما على تهريبهم الى لبنان، على متن سيارتين الأولى نوع " فان سانغيونغ" تحمل لوحتي تسجيل مزورتين، والثانية نوع " فولكس فاكن" من دونلوحات، تستخدمان في التهريب، تم ضبطهما.
وسلّموا جميعاً الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على اشارة القضاء المختص.