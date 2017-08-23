3 سيارات إسعاف وسيارة إطفاء لمصلحة الجيش

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أقيم في قيادة اللواء اللوجستي - كفرشيما، حفل تسلم 3 سيارات إسعاف وسيارة إطفاء مجهزة، مقدمة من جمعية مساندة الشرق Orient Helfer لمصلحة الجيش، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جان فرح ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب ممثل السفير الألماني Michael Reuss والملحق العسكري الألماني المقدم Dietrich Jensch ورئيس الجمعية Christian Springer.وتلا العميد الركن فرح كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه الى Springer، منوهاً فيه بمبادرة الجمعية، ومعربا عن "الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين والجيشين الصديقين".