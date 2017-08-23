ماذا يقول أهالي عرسال عن زيارة الحريري لبلدتهم؟

أهالي عرسال فاجأتهم زيارة الحريري

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LBCI News Lebanon

بزيارته عرسال، فتح رئيس الحكومة سعد الحريري المدينة امام الاعلام.



البلدة التي رزحت سنوات تحت عبء النازحين والمسلحين تستعيد حريتها، وتطالب بعودة الدولة والشرعية اليها.