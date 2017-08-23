أمن وقضاء
23 آب 2017 - 11:51
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ماذا يقول أهالي عرسال عن زيارة الحريري لبلدتهم؟

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بزيارته عرسال، فتح رئيس الحكومة سعد الحريري المدينة امام الاعلام. 

البلدة التي رزحت سنوات تحت عبء النازحين والمسلحين تستعيد حريتها، وتطالب بعودة الدولة والشرعية اليها.
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