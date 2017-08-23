حزب الله والجيش السوري يواصلان تقدّمهما في الجرود...

الإعلام الحربي يعرض صورة لآلية عسكرية لبنانية

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LBCI News Lebanon

نشر الاعلام الحربي فيديو لدخول مقاتلي حزب الله الى معبر ميرا وما ترك تنظيم داعش من مخلفات في تلك المنطقة.



معبر ميرا يبدأ من بلدة قارة السورية مرورا بجرودها وجنوب سن فيخا وشمال مرتفع حليمة قارة وهو يصل الى وادي حميد في جرود عرسال.