بلال بدر ينسحب من حي الطيري

أعلن بلال بدر قرار تركه حي الطيري في مخيم عين الحلوة لاجل اهالي المخيم "ليس خوفا من احد ولكن لأن الأمر دين وفيه دفع مفسدة عن الناس"، بحسب ما أكد في بيان.

وجاء في البيان: " ان العين لتدمع وان القلب ليحزن لما حدث لحي الطيري من تدميره كمخيم جِنين بطريقة وحشية وتهجير أهله ولا حول ولا قوة الا بالله.

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فمن أجل عدم تكرار هذه المآساة في حي الرأس الأحمر أو غيرها من أحياء المخيم وحفاظا على الأرواح وخاصة ونحن في الأشهر الحرم التي كان اهل الجاهلية يُقدرونها ونحن على اعتاب عيد الأضحى المبارك، فمن اجل اهل المخيم قررت أن اترك حي الطيري ليس خوفا من احد ولكن لأن الأمر دين وفيه دفع مفسدة عن الناس ."