أمن وقضاء
24 آب 2017 - 10:23
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توقيف مطلوب في الصفير... وهذا ما ضُبط بحوزته

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توقيف مطلوب في الصفير... وهذا ما ضُبط بحوزته
أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه " بتاريخ 23/8/2017 وفي محلة الصفير، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:ا. غ. ( مواليد عام 1994، لبناني)

وضبطت بحوزته التالي:

-اكثر من 2 كلغ قائم من مادة الكوكايين، 140 غ قائم من "MDMA"، 437 غ قائم من مادة الهيرويين، 4.5 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف، 400 غ قائم من مادة السيلفيا، حوالي 2 كلغ قائم من مادة الماريجوانا.
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-2633 حبة كبتاغون، 5400 حبة ترامادول، 240 حبة ريفوتريل، 600 حبة كاريزول، 1360 حبة "Extacy"، 69 حبة بيبرومورفين.
-13 قنينة سيمو وكناكيمو و75 عبوة كيتامين.
-ميزان حساس عدد /4/، 516 غ من الاكياس الفارغة لتوضيب المخدرات.
-بندقية نوع كلاشنكوف مع 3 مماشط و90 طلقة صالحة للاستعمال.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات."
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