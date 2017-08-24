أمن وقضاء
24 آب 2017 - 10:51
Back

تدابير سير هذا السبت بمناسبة الاحتفال بعيد الامن العام

منع وقوف السيارات ومرورها في هذه الاماكن... Lebanon, news ,lbci ,أخبار تدابير سير,الامن العام,منع وقوف السيارات ومرورها في هذه الاماكن...
episodes
تدابير سير هذا السبت بمناسبة الاحتفال بعيد الامن العام
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان الساعة 10.00 من تاريخ 26/8/2017 ، سيقام احتفال لمناسبة العيد السنوي للامن العام في المبنى المركزي في المديرية العامة للامن العام في بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

-منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 26/8/2017 على الطرقات والتقاطعات والشوارع التالية:
الإعلان

 طريق الشام مع جادة سامي الصلح "فرن الشباك"، البويك، المتحف، الطيونة، شاتيلا، شارع عمر بيهم مع جادة 22 تشرين الثاني، البربير، المزرعة، بشارة الخوري والسوديكو.

- منع مرور السير اعتباراً من الساعة  9.00 من تاريخ 26/8/2017 على طريق الشام ما بين تقاطع المتحف والمركز الثقافي الفرنسي باستثناء المدعوين لحضور الاحتفال.
إقرأ أيضاً