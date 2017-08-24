تدابير سير هذا السبت بمناسبة الاحتفال بعيد الامن العام

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان الساعة 10.00 من تاريخ 26/8/2017 ، سيقام احتفال لمناسبة العيد السنوي للامن العام في المبنى المركزي في المديرية العامة للامن العام في بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:-منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 26/8/2017 على الطرقات والتقاطعات والشوارع التالية:طريق الشام مع جادة سامي الصلح "فرن الشباك"، البويك، المتحف، الطيونة، شاتيلا، شارع عمر بيهم مع جادة 22 تشرين الثاني، البربير، المزرعة، بشارة الخوري والسوديكو.- منع مرور السير اعتباراً من الساعة 9.00 من تاريخ 26/8/2017 على طريق الشام ما بين تقاطع المتحف والمركز الثقافي الفرنسي باستثناء المدعوين لحضور الاحتفال.