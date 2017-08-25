في العبدة...احتجاج على عدم التعطيل الجمعة

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نفذت روابط مخاتير ساحل ووسط القيطع وجرد القيطع اعتصاما رمزيا أمام دائرة نفوس العبدة عكار، احتجاجا على تغييب يوم الجمعة عن العطلة الرسمية. ومنع المعتصمون المواطنين من الدخول الى مبنى الدائرة للحصول على طلباتهم من اخراجات قيد ومعاملات وغيرها.واكد رئيس رابطة مخاتير وسط وساحل القيطع عصام جابر ان الاعتصام هو بداية رمزية لافتا الى أنه في حال لم يصار الى اتخاذ قرار بالتعطيل يوم الجمعة" الذي هو مطلب كل المسلمين ويعزز عيشنا المشترك"، سيتجهون حتما الى التصعيد.وناشد المسؤولين معالجة هذا الامر الهام والذي يصب في تعزيز العيش الواحد لان يوم الجمعة هو يوم عيد عند المسلمين.