بعد الخضوع للـDNA ...التعرف على ٦ رفات من الجثامين الثمانية

علمت الـLBCI انه تم التعرف حتى الان على ٦ رفات من الجثامين الثمانية التابعة للعسكريين المخطوفين والتي تخضع لفحوصات الـDNA .

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وبعد انتهاء فحوصات الـDNA والتعرف على كافة الرفات، سيعلن عن كافة الهويات وسينظم مأتم وحداد وطني للشهداء.