بعد الخضوع للـDNA ...التعرف على ٦ رفات من الجثامين الثمانية

علمت الـLBCI انه تم التعرف حتى الان على ٦ رفات من الجثامين الثمانية التابعة للعسكريين المخطوفين والتي تخضع لفحوصات الـDNA .
وبعد انتهاء فحوصات الـDNA والتعرف على كافة الرفات، سيعلن عن كافة الهويات وسينظم مأتم وحداد وطني للشهداء.
واشار المتحدث باسم اهالي العسكريين حسين يوسف للـLBCI الى أنهم سيتسلمون الجثامين ويتم تكريمهم قائلا "لكنني في الوقت عينه اطالب باعدام المتهمين بقتل ابنائنا في سجن رومية."
يجدر الاشارة الى ان عدد العسكريين الذين كانوا في قبضة تنظيم "داعش" هم عشرة، موزعين على الشكل الاتي : 9 خطفوا وآخر أضل بآليته اثناء المعارك واستشهد، وأحد المخطوفين التحق بالارهابيين. وبقي 10 تم التعرف حتى الان على 6 شهداء.
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حسين يوسف للـLBCI: سنتسلم الجثامين ونكرمهم لكنني في الوقت عينه اطالب باعدام المتهمين بقتل ابنائنا في سجن رومية
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حسين يوسف للـLBCI: سنتسلم الجثامين ونكرمهم لكنني في الوقت عينه اطالب باعدام المتهمين بقتل ابنائنا في سجن رومية
|
حسين يوسف للـLBCI: سنتسلم الجثامين ونكرمهم لكنني في الوقت عينه اطالب باعدام المتهمين بقتل ابنائنا في سجن رومية
|
حسين يوسف للـLBCI: سنتسلم الجثامين ونكرمهم لكنني في الوقت عينه اطالب باعدام المتهمين بقتل ابنائنا في سجن رومية