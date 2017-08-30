أمن وقضاء
30 آب 2017 - 05:43
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جرحى بانقلاب سيارة في حالات

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جرحى بانقلاب سيارة في حالات
اصيب عدد من الاشخاص بجروح، اثر انقلاب سيارة على ظهرها على المسلك الشرقي لاوتوستراد حالات. وقد تسبب الحادث بأزمة سير خانقة.

وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة كما عملت القوى الامنية على تسهيل حركة المرور. 
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