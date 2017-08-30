جرحى بانقلاب سيارة في حالات

عمل الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة

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LBCI News Lebanon

اصيب عدد من الاشخاص بجروح، اثر انقلاب سيارة على ظهرها على المسلك الشرقي لاوتوستراد حالات. وقد تسبب الحادث بأزمة سير خانقة.



وعمل الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة كما عملت القوى الامنية على تسهيل حركة المرور.