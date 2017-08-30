مسؤول في الخارجية الأميركية: واشنطن لم تتخذ أي قرار بوقف الدعم العسكري للبنان

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نفى مسؤول في الخارجية الأميركية جملة وتفصيلا التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة إتخذت قرارا بوقف الدعم العسكري للبنان وإسترجاع خمسين دبابة حديثة سلمت للقوات المسلحة اللبنانية مؤخراً.وقال المسؤول الأميركي للحرة "لقد إطلعنا على هذه التقارير وهي ليست صحيحة على الإطلاق".وأوضح أن الجيش اللبناني يدافع بنجاح عن حدود لبنان ويقاتل داعش ومتطرفين آخرين على الجبهات وهو المدافع الشرعي الوحيد عن سيادة لبنان وأمنه وإستقراره.ووصف المسؤول الأميركي الجيش اللبناني بالشريك القيم في القتال ضد داعش وأكد على إستمرار إلتزام الولايات المتحدة بتعزيز قدراته عبر تقديم التدريب والمعدات التي يحتاجها لتعزيز قدرته على حماية لبنان والحفاظ على إستقراره.وقال: "لقد حققت القوات المسلحة اللبنانية خطوات متقدمة ضد داعش ومتطرفين آخرين خلال السنوات الأخيرة بما فيها إحباط هجمات خططت لها داعش وتدمير مقرات قيادية لها وتوقيف مسؤولين في التنظيم في لبنان وقتل مقاتلين منه على أرض المعركة".وأضاف "نصفق لعزم الجيش اللبناني على مواجهة المتطرفين وسنستمر بدعم جهوده في محاربة هذا التهديد المشترك وحماية الشعب اللبناني".