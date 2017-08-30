يسرق المنازل في ضهور الشوير...بهذه الطريقة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "بتاريخ 25/8/2017، ادعى احد المواطنين من محلة ضهور الشوير عن تعرض منزله للسرقة بواسطة الكسر والخلع. وفي خلال 24 ساعة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر مخفر ضهور الشوير في وحدة الاقليمي بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، من توقيف المشتبه به في منزله الكائن في بلدة ابلح البقاعية ، ويدعى ج. أ. (مواليد عام 1973، لبناني).وبالتحقيق معه، اعترف باقدامه على عدة عمليات سرقة من داخل منازل بواسطة الكسر والخلع، وقد بلغت حصيلة المسروقات اكثر من 50 الف دولار اميركي، وذلك في محلتي ضهور الشوير ومرجبا، وبتفتيش مكان اقامته تم ضبط قسم من المصاغ، كما تبين انه من اصحاب السوابق.والتحقيق جار باشراف القضاء المختص".