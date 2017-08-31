رؤوس مدبّرة لشبكة تهريب أشخاص...في قبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة أنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع القضاء المختص، أوقفت المديرية العامّة لأمن الدولة في بلدة القبيّات-عكّار ، الرؤوس المدّبرة لشبكة منظمّة تقوم بتهريب الأشخاص من لبنان ألى ألمانيا عبر الاراضي السورية، مقابل مبالغ مالية باهظة .

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وبنتيجة التحقيق مع الموقوف اللبناني الأساسي في عمليّات التهريب، المدعوّ ( خ. ح. )، إعترف بأنه كان يديرعمليات تهريب الأفراد إنطلاقاً من لبنان، بمعاونة شركاء له تمتّ ملاحقتهم والقبض على اثنين منهم في منطقة الهيشة بعكّار، هما : اللبنانيان ( ف.أ. )، و( ق. ح. )، فيما أوقِف الشريك اللبناني الثالث ( م. ج. )، وهو في طريق العودة إلى الأراضي اللبنانيّة على متن حافلة الركاب الخاصّة به.

تمّ تسطير بلاغات بحث وتحري بحق متوّرطين آخرين متوارين عن الأنظار أو متواجدين خارج الاراضي اللبنانية .