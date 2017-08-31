الامن العام يوقف سوريا...وهذه اعترافاته

بيان توقيفات...

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LBCI News Lebanon

في إطار متابعتها لنشاطات المجموعات الارهابية ورصد وتعقب افرادها والخلايا النائمة التابعة لها ، وبعد تكثيف الاستقصاءات والتحريات وبناءً لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو ( س.د) من الجنسية السورية بعدما توفرت لديها معلومات حول إنتمائه الى التنظيمات الارهابية واحتمال قيامه باعمال امنية في الداخل اللبناني .

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وبالتحقيق معه ، إعترف بما يلي :

• إنتمائه الى عدة تنظيمات ارهابية آخرها تنظيم داعش الارهابي وتحديداً مجموعة الارهابي (أ.ع) الملقب ابو البراء.

• مشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني في أحداث عرسال في العام 2014.

• نشاطه في مجال تأمين المواد اللوجستية لصالح تنظيم داعش الارهابي وتسهيل تنقل مقاتليه ما بين الجرود وبلدة عرسال.

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.